Freizeit : Profis sorgen bei „Tant Tilda“ für die beste musikalische Begleitung

Alfred Shtuni. Foto: TV/Alfred Shtuni

Bitburg Wegen der Flutkatastrophe 2022 mussten Künstler aus der Eifel die Premiere ihre Eigenproduktion „Tant Tilda gett 90“ verschieben. Nun wird aber endlich am Dienstag, 2. August, die Premiere gefeiert.

Die Corona-Pandemie setzt der Kulturszene weiter zu. Im ersten Sommer fiel so gut wie jede Veranstaltung aus. Im zweiten gab es nur ein kleines Zeitfenster, in dem auf Bühnen gespielt werden durfte und auch im dritten Pandemie-Jahr ist es nicht leicht. Kollegen erkranken, Gäste halten sich zurück und über jeder Veranstaltung schwebt die Sorge, ob sie denn stattfinden kann. Umso erfreulicher, wenn denn dann doch alles mal rund läuft. Für die Premiere der Eifeler Musikrevue „Tant Tilda gett 90“ sieht zumindest alles gut aus. Am Dienstag, 2. August, wird das Stück, das von Eifeler Künstlern in Eigenregie produziert wurde, erstmals um 20 Uhr aufgeführt (der TV berichtete).

Neben Schauspielern und Sängern freuen sich auch die Musiker auf die Premiere. Carlos Wagner zum Beispiel wird sich komplett um die Holzblasinstrumente kümmern. „Ich freue mich besonders auf lustige Abende mit netten Menschen und natürlich darauf, schöne Musik zu machen. Im Musikverein Föhren liegen Wagners Wurzeln. Über Schulbands und Bands mit Freunden bin ich dann so langsam in die moderne Richtung reingerutscht und da geblieben“, sagt er. Ich würde mich als Pop/Funk- und ein bisschen als Jazzmusiker bezeichnen. Ich spiele Saxophon, ein bisschen Klarinette und versuche mich auch an der Querflöte.“ Ein Leben ohne auf der Bühne zu stehen? „Es wäre kein richtiges. Die Bühne bedeutet mir mega viel. Das Gefühl auf ihr das zu tun was man liebt und vom Publikum etwas zurückzubekommen, ist für mich mit das Schönste überhaupt.“

Mike Crenshaw kann sich ebenfalls ein Leben ohne Kunst nicht vorstellen. „Die Bühne ist für mich ein Ort der Freiheit, Freude und Gemeinschaft. Man hat die Möglichkeit seine Fähigkeiten zu benutzen, um Menschen Freude zu bereiten. Das macht einfach tierisch Spaß“, sagt der gebürtige Bitburger. „Ich spiele E-Gitarre und Akustikgitarre und freue mich besonders darauf mit der tollen Crew zu proben und eine lustige, lebendige, freudvolle Show auf der Bühne zu präsentieren.“

Zu seinem Lieblingsinstrument kam Crenshaw übrigens über einen ungewöhnlichen Umweg. „Schon als kleines Kind habe ich mich zeichnerisch betätigt. Über viele Jahre lebte ich meine Kreativität so aus.“ Neugierig auf die Gitarre sei er durch das Playstation Spiel ‚Guitar Hero 3’ geworden. Bei dem Spiel müssen auf einer Steuerungs-Gitarre im richtigen Moment die richtigen Tontasten gedrückt werden. „Ich spielte es extrem viel und wurde richtig gut darin. Dann dachte ich mir: warum nicht mal die echte Gitarre ausprobieren? Zu der Zeit begann ich mich auch für verschiedene Bands zu begeistern. Vor allem waren das im Ursprung die Red Hot Chili Peppers und Led Zeppelin.“

Alfred Shtuni entdeckte seine musikalische Leidenschaft deutlich früher. „Die ersten, die mich in den Weg der Kunst einführten, waren meine Eltern, als ich sieben Jahre alt war.“ Er habe schließlich an der Akademie der Künste in Tirana in Albanien sein Diplom im Jahr 1989 erfolgreich abgeschlossen. „Im Anschluss daran habe ich dort auch zwei Jahre als Lehrbeauftragter für Violine gearbeitet“, sagt der Violinist. Es folgten etliche Engagements als Bühnenmusiker. Unter anderem in der Produktionen „Ein Tanz auf dem Vulkan“ und „Die Abenteuer des Huckleberry Finn“ des Stadttheaters Trier. „Momentan spiele ich aktiv seit 2018 im Kammermusikensemble ‚Estro Armonico Orchestra’ in Luxembourg. Er freut sich auf „Tant Tilda“. „Meine Rolle in diesem Projekt ist es, am Ensemble teilzunehmen und die Klangfarben zu bereichern. Was ich von diesem Projekt erwarte, ist die Erinnerung an die wundervolle Musik, bei der, obwohl sie aus den letzten Jahren stammt, ihre Schönheit und Gefühle sehr stark sind.“

Wie Wagner ist auch Marco Rollmann aus Brandscheid ein Eifeler Eigengewächs. Er machte seine ersten musikalischen Gehversuche im heimischen Musikverein. Während seiner Zeit als Trompeter im Heeresmusikkorps 7 Düsseldorf kristallisierte sich schließlich eine Leidenschaft für Bigband-Musik immer weiter heraus. Mit dem Jugendjazzorchester NRW und zahlreichen anderen Formationen tourte er durch eine Vielzahl an Ländern, wie Malta, Israel, China und Italien sowie durch Süd- sowie Mittelamerika. Seit 2009 gibt er sein Wissen als Dozent der Musikschule des Eifelkreises Bitburg-Prüm und in zahlreichen Workshops und Seminaren weiter.

Eine etwas weitere Anreise hat Johannes Still. Geboren in Ulm wuchs er begleitet von klassischem Klavierunterricht und Singen in der Dommusik in Trier auf. „2012 bin ich nach Essen gezogen, um an der Folkwang Universität der Künste Jazz-Klavier zu studieren. Dort wohne ich nach wie vor“, sagt der Sohn eines Kirchenmusikers. „Bei ‚Tant Tilda’ spiele ich eines der beiden Keyboards und Akkordeon. Zum jetzigen Zeitpunkt (vor Probenbeginn) weiß ich noch gar nicht so ganz genau, was mich erwartet.“ Aber genau das sei auch reizvoll: „Das finde ich aber sehr spannend und lasse mich überraschen. Ein bisschen wie vor einigen Jahren, als ich das Musical ‚Tarzan’ gesehen habe und wirklich nicht wusste, wie es ausgeht.“

Dirk Klinkhammer bedient wiederum die tiefen Töne. Der Musiker spielt E-Bass, Kontrabass, Tuba und noch vieles mehr. Er hat das Stück „Tant Tilda gett 90!“ geschrieben und die Musik dazu arrangiert. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und Vielfältigkeit wird Dirk oft bei Musicalproduktionen am Theater Trier gebucht. Neben der freien Musikerarbeit macht es Dirk Klinkhammer viel Freude Kindern in der Grundschule Musikunterricht zu erteilen und die integrative Musik AG des Haus der Jugend zu leiten, wofür er ebenfalls schon zwei Musicals geschrieben hat (Be a king und Der Tomatenmaler).