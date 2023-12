Was die Innenstadt alles kann Weihnachtsgeschäft hinterlässt gemischte Gefühle im Eifeler Einzelhandel

Bitburg/Prüm/Daun/Gerolstein · Der Umsatz des Einzelhandels in ganz Rheinland-Pfalz ging in diesem Jahr zurück. Hat sich das auf das Weihnachtsgeschäft ausgewirkt? So lief es in den letzten Wochen in der Eifel.

26.12.2023 , 10:52 Uhr

Die Weihnachtsbeleuchtung in Bitburg lädt zum Bummeln ein. Foto: Trierischer Volksfreund/Veronika Königer

Laut einer Auswertung des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz hatte der Einzelhandel im Bundesland von Januar bis September 2023 weniger Umsatz als im Vorjahr. Nach vorläufigen Berechnungen lagen die realen, also inflationsbereinigten Erlöse um 4,6 Prozent niedriger als im selben Zeitraum des Vorjahres. Deutschlandweit schrumpfte der Erlös der Einzelhändler um 3,8 Prozent. Hat sich dieser Rückgang auch auf das Weihnachtsgeschäft des Einzelhandels in der Eifel und Vulkaneifel ausgewirkt? Das sagen die Vorsitzenden der verschiedenen Gewerbevereine dazu.