Vier Kreise und zu wenig Ärzte : Bitburg-Prüm will bei der Medizinersuche mit Nachbarkreisen zusammenarbeiten

Gegen den Ärztemangel auf dem Land wollen vier Kreise in der Region gemeinsam vorgehen. Foto: dpa Foto: dpa/Oliver Berg

BITBURG/Prüm/daun/WitTlich Durch eine Kooperation von Landkreisen soll die ärztliche Versorgung auf dem Land verbessert werden. Der Kreistag des Eifelkreises hat dazu eine Absichtserklärung auf den Weg gebracht.

Die Situation ist alles andere als beruhigend: Laut Kassenärztlicher Vereinigung Rheinland-Pfalz besteht in den Landkreisen Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Vulkaneifel und Cochem-Zell bis 2024 in den Hausarztpraxen ein altersbedingter Nachbesetzungsbedarf von 60 Prozent. Konkret bedeutet das, dass in diesen vier Landkreisen in den kommenden drei Jahren für 121 Versorgungsaufträge und 127 Hausärzte ein Nachfolger gefunden werden muss. Bei den Fachärzten ist die Lage sogar noch ernster. Dort werden 153 Nachfolger benötigt, was einem Nachbesetzungsbedarf von 65 Prozent entspricht.

Diese Zahlen gehen aus einer Vorlage zur Sitzung des Kreistags hervor. Und dass bei dieser Analyse neben dem Eifelkreis auch noch die Nachbarkreise Bernkastel-Wittlich und Vulkaneifel sowie der Landkreis Cochem-Zell berücksichtigt wurden, liegt daran, dass diese vier Kreise das drängende Problem nun gemeinsam angehen wollen.

Der Vorstoß dazu kommt aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich. Dort wurde im vergangenen Sommer unter dem Titel „Stadtfrust? Landarzt!“ eine Initiative zur interkommunalen Sicherstellung der medizinischen Versorgung in den vier benachbarten Kreisen ins Leben gerufen.

Das dafür erarbeitete Maßnahmenprogramm setzt sich aus mehreren Bausteinen zusammen. Neben einer grundlegenden Datenerhebung im Rahmen eines Lehrforschungsprojektes an der Uni Trier geht es dabei unter anderem darum, Praktikanten und Weiterbildungsassistenten für die Eifel zu gewinnen.

Zudem sieht das Projekt den Aufbau eines Ärztenetzwerks, kooperative Versorgungsformen und den Einsatz fester Projektkoordinatoren vor. Dafür soll in jedem der vier Kreise eine halbe Stelle in der Verwaltung geschaffen werden.

In der Kreistagssitzung des Eifelkreises wird diese Initiative begrüßt und eine diesbezügliche Absichtserklärung folglich einstimmig auf den Weg gebracht. Allerdings, so Kreistagsmitglied Inge Solchenbach (FWG), seien zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung größere Strukturen, innovative Ideen und mehr Effizienz erforderlich. Zudem müssten Job-Sharing-Modelle, also Modelle zur Teilung von Arbeitsplätzen, massiv gefördert werden. Wenn man Ärzte für das Land gewinnen wolle, dann müsse auch dafür gesorgt werden, dass der Partner ebenfalls einen Job finde und die Kinder einen Kita-Platz bekämen, meint Solchenbach.