Ausbildung : Ein Hauptjob für den Prümer Stadtbürgermeister

Bitburg/Prüm Johannes Reuschen übernimmt die Geschäftsführung des Berufsbildungszentrums Bitburg-Prüm – und bleibt zugleich im Ehrenamt.

Die Versammlung des Zweckverbands habe nach einem mehrstufigen Vorstellungs- und Auswahlverfahren am Donnerstag der Einstellung von Reuschen als neuem Geschäftsführer unisono zugestimmt. Reuschen tritt seinen Dienst am Gründonnerstag, 1. April, an.

Reuschen hat nach einer Ausbildung beim Forstamt Prüm Rechtswissenschaften an der Universität Köln studiert. Derzeit arbeitet er an seiner Promotion: „Meine Dissertation liegt zur Begutachtung bei meinem Doktorvater“, sagt Reuschen am Freitag im Telefonat mit dem TV. „Und seitdem bin ich auf Jobsuche.“ Auf den Chefposten im Bebiz habe er sich beworben, nachdem dieser im Februar ausgeschrieben worden sei. Dann habe es schnell gehen müssen, „damit mich Herr Ehl noch einarbeiten kann. Deswegen auch der Dienstantritt schon am 1. April.“