Streit ist besorgt um Wasserversorgung in der Eifel : Bitburg-Prümer Landrat gegen Endlager in Belgien

Bitburg-Prümer Landrat gegen Endlager in Belgien

Streit ist besorgt um Wasserversorgung in der Eifel

Bitburg-Prüm Landrat Joachim Streit kritisiert die Pläne der belgischen Regierung, ein Atommüllendlager an der Grenze zum Eifelkreis zu errichten.

Der Kreistag habe sich finanziell an der Klage gegen die Laufzeit des Meilers Tihange beteiligt, argumentiert der 55-Jährige: Jetzt befürchte man die Auswirkungen eines Endlagers. Er spreche sich daher „klar gegen ein Atomendlager im Naturpark und anderen grenznahen Gebieten aus.“

Die belgische Regierung prüft derzeit sieben Standorte für den Bau einer solchen Anlage. Vier davon befinden sich in Nähe zu Luxemburg, zwei weitere im deutsch-belgischen Grenzgebiet. So könnte nordwestlich von Verviers, auf dem Plateau von Herve, oder in Stavelot bei Malmedy, ein unterirdisches Atommüllendlager entstehen.