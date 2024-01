Nächste Protest-Runde Publikum bei Demo in Bitburg gespalten – und dann folgt Eklat auf der Bühne

Bitburg · Die Proteste gegen die Bundesregierung gehen in der Eifel weiter. In Bitburg demonstrierten nicht nur Landwirte gegen Kürzungen und Mehrbelastungen sondern auch Vertreter mittelständischer Unternehmen. So vielfältig die Protestler, so unübersichtlich sind ihre Forderungen.

23.01.2024 , 16:21 Uhr

Von Frank Auffenberg Redaktion Eifel

Zweimal haben Landwirte aus der Eifel mit einer Sternfahrt zum Bitburger Bedaplatz und einer Kundgebung bereits für Trubel gesorgt – vor allem im Verkehr. Montag reisten erneut Traktoren in die Kreisstadt, doch diesmal erweitert sich die Runde der Protestler um Vertreter aus Handwerk und Gewerbe. Unter dem Motto „Mittelstand macht mobil“ solidarisieren sich die Demonstranten mit den Landwirten. Im Gegensatz zu den übersichtlichen Forderungen der Bauern, sie wehren sich gegen Subventionskürzungen und höhere Steuerbelastungen, sind die der nun Protestierenden ein bunter Strauß des Unmuts. Hier geht es zur Bilderstrecke: Landwirte, Handwerk und Gewerbe üben den Schulterschluss bei Demo in Bitburg