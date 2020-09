Infrastrukur : Umleitung und Stromausfälle

Bitburg In der Bitburger Innenstadt kommt es am Dienstag, 29. September, wegen Reparaturarbeiten am Stromnetz zu Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt. Betroffen ist wieder der Kreuzungsbereich Zangerles Eck.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dabei bleibt die Ampelanlage für den fließenden als auch für den Fußgängerverkehr in Betrieb. Eine Umleitungsstrecke über die Gartenstraße, Brodenheckstraße und Neuerburger Straße wird ausgeschildert.