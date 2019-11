Bitburg schwenkt um : Stadt schafft Platz für Kurzparker

Bitburg (de) Anders als geplant: Nun hat Bitburgs Stadtrat doch über den Antrag der Freien Bürgerliste (FBL) abgestimmt, zumindest mal zehn Kurzzeitparkplätze in der Innenstadt einzurichten. Ergebnis: Mit den Stimmen von FBL und Liste Streit wurde gegen Grüne und SPD bei sechs Enthaltungen von der CDU beschlossen, zehn solcher Stellplätze Am Markt zu schaffen.

Im Hauptausschuss hatte man sich zunächst darauf verständigt, das Thema in der Januarsitzung des Arbeitskreises Verkehr zu beraten, da dieser derzeit auch ein Parkraumkonzept in der Mache hat. Zudem wurde an dem Vorschlag kritisiert, dass es zu aufwändig sei, solche Kurzzeitparkplätze, wo jeder eine halbe Stunde umsonst parken kann, an fünf verschiedenen Stellen einzurichten (der TV berichtete). Deshalb hat die FBL bei ihrem nunmehr dritten Anlauf, die Sache endlich ins Rollen zu bringen, ihren Vorschlag dahingehend geändert, dass die zehn Plätze nun an einem Standort sind.