Zentrales Fest Rheinland-Pfalz feiert landesweiten Ehrenamtstag in Bitburg – Was steht auf dem Programm?

Gäßestreppertaufe, Autofestival, verkaufsoffener Sonntag und der Bitburger Stadtlauf – am ersten Septemberwochenende ist in Bitburg fast immer viel los, in diesem Jahr dürfte die Stadt aber noch voller als sonst werden. „Wir sind stolz darauf, den Zuschlag für den landesweiten Ehrenamtstag bekommen zu haben“, sagt Bitburgs Bürgermeister Joachim Kandels. Schon zum 21. Mal lädt die Staatskanzlei zu einem zentralen Festtag ein, um den 1,5 Millionen ehrenamtlich engagierten Menschen in Rheinland-Pfalz zu danken.