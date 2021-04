Einschränkungen wegen Corona : Bitburg sagt zu und ab: Maibäume ja, Maifeiern nein

Bitburg (red) Auch in diesem Jahr wird es keine Maifeiern in Bitburg geben. Laut Stadtverwaltung fällt nicht nur die städtische Maifeier im Garten des Hauses Beda wegen der Corona-Krise aus. Auch für die Maifeiern in den Bitburger Stadtteilen heißt es nun im zweiten Jahr: unfreiwillig Pause machen.

