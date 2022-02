Schule : Schüler kämpfen am Bitburger St. Willibrord-Gymnasium für ihren Steinway-Flügel

Der Flügel am St. Willibrord Gymnasium braucht eine Reparatur. Foto: TV/Klara Schmitz

Bitburg Seit 50 Jahren ist er das Schmuckstück des Fachbereichs Musik am St. Willibrord-Gymnasium in Bitburg: Der Steinway-Flügel. Mittlerweile sieht man ihm sein Alter an. Die Pedale sind abgebrochen, Tasten fehlen. Er braucht dringend eine Reparatur. Die kostet allerdings 25.000 Euro.

Schüler des Musikleistungskurses, die derzeit Abitur machen, weisen auf die Dringlichkeit hin, das wertvolle Musikinstrument zu retten. Betroffen seien vor allem engagierte Schüler- und Lehrer, die gerne auch außerunterrichtlich Zeit und Herzblut investieren, um die lange Tradition der Musik am St.-Willibrord-Gymnasium aufrecht zu erhalten. „Die Qualität der Arbeit hängt nicht nur an der Arbeit der Schüler- und LehrerInnen, sondern auch an der Qualität des Materials, wodurch die aktuelle Situation besonders frustrierend ist“, schreiben sie in einem Brief, in dem sie auf ihr Anliegen aufmerksam machen.

Großer Einsatz von Lehrerin und Sponsoren

Eine Musiklehrerin hat es geschafft, 14.600 Euro bei Sponsoren zu sammeln. Nun hoffen die Schüler, dass der Kreis als Schulträger und Besitzer des Flügels die restliche Summe genehmigen und die Reparatur in Auftrag geben wird. Ungefähr 25.000 Euro soll die Reparatur insgesamt kosten.

Schulleiter Ingo Krämer begrüßt das große Engagement der Musikschüler für den Flügel. Die Musik habe einen großen Stellenwert und eine lange Tradition an der Schule. Jährlich gibt es Schulkonzerte mit mehr als 220 teilnehmenden Schülern in sieben verschiedenen Musikgruppen oder „Musische Abende“ im großen Musiksaal. Zum letzten Schulkonzert kamen 800 Besucher.

Klaviere sind auch in schlechtem Zustand

Die Schule verfügt neben dem Flügel über zwei Klaviere, die aber auch in einem schlechten Zustand seien, sagt Klara Schmitz aus dem 13er Leistungskurs Musik. Es gebe auch Keyboards. Aber das sei eben nicht das Gleiche wie ein Flügel. „Auf einem Flügel zu spielen ist etwas Besonderes.“ Für sie geht es in der Frage, ob das gute Stück wiederhergestellt wird, auch um eine Frage der Wertschätzung für die musikbegeisterten Schüler.

Schulleiter Krämer weist neben dem ideellen Wert auf den materiellen Wert eines restaurierten Steinway-Flügels hin. Zudem erfülle er einen pädagogischen Nutzen, den ein Keyboard nicht ersetzen könne. „Für die Schüler ist es ganz toll, um den offenen Flügel zu stehen und den Mechanismus in seiner Funktionsweise nachvollziehen zu können.“

Was die Verwaltung vorhat

Das Überleben des Flügels liegt nun in den Händen des Kreisausschusses. In einem ersten Schritt hat das Gremium beschlossen, das Spenden-Geld über 14.600 Euro anzunehmen. In einem weiteren Verfahren wird er darüber befinden, ob er die Reparatur in Auftrag geben wird. Dazu erklärt die Sprecherin der Kreisverwaltung: „Da der voraussichtliche Auftragswert einen Schwellenwert von netto 3.000 Euro überschreitet, muss ein Vergabeverfahren unter Beteiligung von mindestens drei Bietern durchgeführt werden.“ Das soll bald geschehen. Dann muss der Kreisausschuss noch die Gesamtfinanzierung sicherstellen. Erst danach könnte der Auftrag vergeben werden. Die Zeichen stehen positiv, dass es dazu kommen wird, denn die Kreisverwaltung ist dem Projekt wohlgesonnen. „Die Kreisverwaltung wird dem Kreisausschuss die Vergabe empfehlen“, versichert die Sprecherin.

(sys)