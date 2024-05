Schuster, Musiker, Künstler „Das kann mir niemand nehmen“: Der letzte Schuhmacher in Bitburg sagt ade

Bitburg · Nach drei Jahrzehnten geht Schuhmacher Hans Binsfeld in Rente. Der Abschied fällt ihm schwer. Was ihm trotzdem niemand nehmen kann und warum der von vielen Menschen liebevoll genannte „Binsi“ doch nicht so ganz von der Bitburger Bildfläche verschwindet.

27.05.2024 , 07:00 Uhr

Schuhmacher Hans Binsfeld geht mit 67 Jahren in Rente. Foto: privat