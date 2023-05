Sicherheit im Straßenverkehr Vorfahrt für Fahrradfahrer - Neue Verkehrsstreifen in Bitburg sollen Radler schützen

Am Ostring sind die Markierungsarbeiten weitestgehend abgeschlossen. Bereits vollständig aufgetragen sind die Schutzstreifen in der Albachstraße. Das gilt auch für die Kölner Straße. Es ist geplant, als nächstes in der Saarstraße ab Güterstraße bergauf in Richtung Kreisverkehrsplatz an der Kreisverwaltung den Radweg zu markieren. Während die Markierungsarbeiten laufen, muss mit Einengungen der Fahrbahn gerechnet werden. Sperrungen sind nicht vorgesehen.