Es gab schon Highlights Das erste Jahr im Bitburger Simonbräu: Wie läuft es für die Pächter?

Bitburg · Vor einem Jahr übernahmen Julia und Marcel Foegen den Brauerei-Ausschank „Zum Simonbräu‘“ in Bitburg. Sie wagten diesen Schritt in einer Zeit, in der die Gastronomie unter einigen Problemen litt.

18.04.2024 , 10:47 Uhr

Julia und Marcel Foegen arbeiten beide seit Jahren in der Gastronomie- und Hotelbranche. Erst mit dem Simonbräu machten sie sich im März 2023 selbstständig. Foto: TV/Franziska Trampert