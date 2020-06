Aktion geht weiter : Noch mehr Musik für die Bitburger Innenstadt

Bitburg Der Gewerbeverein setzt seine Aufkleberaktion zugunsten von Künstlern fort und plant weitere Konzerte.

(utz) Dass die Menschen sich Kultur sehnen und Künstler sich nach Aufritten sehnen, macht eine Aktion des Gewerbevereins Bitburg deutlich. Unter dem Titel „#Bitburg sind wir“ verkauft die Interessenvertretung der Kaufleute Aufkleber für drei Euro das Stück, die den in der Corona-Krise stark gebeutelten Kunstschaffenden der Region und dem Publikum zugute kommen sollen. Denn damit sowie mit Zuschüssen vom Gewerbeverein werden kleine Auftritte in der Bitburger Innenstadt finanziert.

„Die Aktion ist bisher sehr gut angekommen“, sagt Peter Hein, zweiter Vorsitzender des Gewerbevereins Bitburg. So gab es bereits Konzerte von „Saitenswing“ (Hans Binsfeld und Reinhard Neumann), vom Klassik-Duo Sebastian Schacher/Carmen Blum sowie zuletzt vom Rock-Duo Freaky Voices (Marco Lehnertz/Frank Rohles).Letztere sorgten auf dem Spittel für eine entspannte Atmosphäre. „Das tut so gut und macht glücklich, die beiden hier heute zu hören“, sagte eine Besucherin.

Also ein Erfolg. Wenngleich man Erfolg unter diesen speziellen Bedingungen nicht unbedingt in besonders hohen Zuschauerzahlen misst. Denn normale Konzertbedingen herrschen bekanntermaßen ja nicht. So darf der Gewebeverein die Auftritte werden ankündigen noch bewerben, es wird nicht in Gebäuden gespielt, es werden keine Karten verkauft, es gibt kein spezielles Gelände, wo die Künstler auftreten, es dürfen maximal zwei Musiker spielen. Hintergrund: Man will Menschenaufläufe verhindern und dafür sorgen, dass die Corona-Vorschriften – Abstand und Hygiene – eingehalten werden können. Damit das klappt, werde die Einhaltung kontrolliert, sagt Peter Hein. So sei immer ein Gewerbevereinsmitglied bei den eher spontan wirkenden Konzerten dabei, um zu schauen, dass alles ordnungsgemäß läuft. Bisher habe das gut geklappt, sagt er.