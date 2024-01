Versorgung für Schwangere Wohin, wenn das Baby kommt? So ist die Lage der Geburtshilfe in der Eifel

Manchmal muss es schnell gehen. Es gibt Babys, die wurden in Autos auf dem Weg ins Krankenhaus geboren. Wie ein Junge, der am 31. März 2017 auf einem Supermarktparkplatz in Zemmer zur Welt kam. Das Elternpaar war in der Nacht von der Geburt überrascht worden, die dann so schnell verlief, dass die Zeit nicht mehr bis ins Krankenhaus reichte und die Bäckereifachverkäuferin in ihrer Frühschicht unversehens zur Geburtshelferin wurde.