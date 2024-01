Mit „Wandersarg“ Demo in Bitburg schon am Freitag: Nicht nur die Bauern sind frustriert

Bitburg · Es war ein kleiner Vorgeschmack auf das, was am Montag kommen könnte. Rund 200 Menschen haben sich am Freitag in Bitburg auf dem Spittel versammelt.

05.01.2024 , 19:01 Uhr

Bauerndemo am Freitag in Bitburg 39 Bilder

Ein kleiner Junge sitzt auf seinem Spielzeugtraktor und rollt durch die Bitburger Innenstadt. Nur wenige Meter weiter, die Trierer Straße und Saarstraße entlang, stehen echte Trecker. Diese begrüßen einen mit lautem Gehupe. An vielen Fahrzeugen hängen Plakate. Hier geht es zur Bilderstrecke: Bauerndemo am Freitag in Bitburg