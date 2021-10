Verkehrsmodell mit Zukunft? : Tempo 30 im kompletten Stadtteil Stahl - Bitburg packt es an

Bitburg Ist Bitburg-Stahl ein Modell, wie der Verkehr künftig auch in der Stadt Bitburg ruhiger laufen könnte? Dort dürfen Autos ab Mitte Oktober nur noch Tempo 30 fahren. Ab wann das so ist und wie die Bürger reagieren:

Die Einführung der Geschwindigkeitsbegrenzung für Stahl ist seit 2017 im Gespräch. Zum Schutz von Kindern, Fußgängern und Radfahrern wurde zunächst in den Neubaugebieten des Orts eine 30er-Zone eingeführt, nun soll die Zone für die gesamte Ortslage gelten. „Es war schon in fast allen Straßen eine 30er-Zone und dann kann man das auch einheitlich machen. Vor allem in den beiden Straßen, die jetzt noch dazu kommen, gab es immer wieder Beschwerden über Personen, die zu schnell fahren. Jetzt gilt Tempo 30 auch für den Stahler Weg und die Oberweiser Straße“, sagt Willi Heyen, Ortsvorsteher von Bitburg-Stahl. Beschwert habe sich darüber bisher niemand - im Gegenteil. Viele Bürger seien froh, wenn es nun ruhiger werde, sagt Heyen. Der Beschluss wurde im März dieses Jahr gefasst.

