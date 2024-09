Neubau des Sportplatzes In diesem Bitburger Stadtteil wollen sie Heu- gegen Fußbälle tauschen

Das war zu einfach. Eigentlich muss man als Autor nach einem sprachlichen Mittel, einem Gag, erst mal suchen. Aber hier in Bitburg-Stahl? Wenn auf dem zerstörten Sportplatz Heuballen statt Fußbälle liegen? Geschenkt. Also, bitte: In Bitburg-Stahl hoffen sie, dass sie diese Heu- bald wieder gegen Fußbälle tauschen können.