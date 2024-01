Musikshow in der Stadthalle Show mit Songs von Legende Johnny Cash in Bitburg: Der „Man in Black“ ist noch da

Trotz eisiger Außentemperaturen kamen die Leute in Scharen, um die Cashbags als „Johnny Cash Revival Band“ live zu erleben. Noch einen Tag zuvor hatte die Fromation ihr geplantes Konzert in Bad Hersfeld in Nordhessen wegen Schneechaos verschoben. Am Freitagabend klappte es dann in Bitburg. Die „Johnny-Cash-Show“ in der Stadthalle war gut besucht. „Thank you for coming“, bedankte sich der gebürtige US-Amerikaner Robert Tyson, der in der Rolle des Johnny Cash glänzte. Nicht nur optisch ähnelte er der Country-Legende der 1950er Jahre, auch seine Stimme kam nah an das Original ran. Die Cashbags bewiesen eindrucksvoll, dass die Rhythmen von Johnny Cash noch nicht ad acta gelegt sind.