Meinung : Mehr Wege, damit es rundläuft

Endlich geht die Stadt es an. Bitburg braucht Radwege. In diesem Punkt besteht seit Jahren Nachholbedarf – erst recht, seit E-Bikes es auch weniger Sportlichen ermöglichen, die teils extremen Steigungen in der Stadt und der schönen Eifel-Landschaft ringsum zu bewältigen.