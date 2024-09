„Hidden Champion“ Führend am Weltmarkt: Warum ein Eifeler Unternehmen trotzdem schließt

Eigentlich klingt das alles ziemlich gut: Ein Unternehmen, das mit seiner eigenen Technologie von der Eifel aus den Weltmarkt erobert hat. Garniert mit der Auszeichnung als „Hidden Champion“. Dieses Label erhält eine Firma nicht einfach so – sie muss in ihrer Branche unter den Marktführern sein. All das war Cimotec.