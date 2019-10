Info

Krönungs-Zeremonie in Bitburg: Am Samstag, 23. November, wird die rheinland-pfälzische Milchkönigin gekrönt – und zwar in der Bitburger Stadthalle, also in der Kreisstadt des Eifelkreises, in dem die meiste Milch produziert wird. Deshalb heißt der Eifelkreis auch „Milchwiege des Landes“. Bei der Krönungs-Zeremonie gibt es Spiele und Aufgaben zum Kennenlernen der Kandidatinnen, ein Abendessen und einen Milchcocktail. Im Anschluss an die Wahl der Milchkönigin sorgt Jürgen Krämer mit seiner Bauchrednerpuppe „Horst“ für Unterhaltung und ein DJ legt Musik zum Tanzen auf.

Karten gibt es für 30 Euro pro Person bei Ticket Regional unter der Hotline 0651/7199-996.