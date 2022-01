Gewerbe : Das Warenzentrum für Bitburg kommt - Silos dürfen höher stehen als ursprünglich erlaubt

So könnte es aussehen: Die Fotosimulation gibt eine Idee, wie die Silos des geplanten Warenzentrums von der B 51 in Richtung Bitburg aussehen könnten. Foto: Sandra Wintrich

Bitburg Die Genossenschaft Rhein Ahr Eifel will ihr Warenangebot für den landwirtschaftlichen Fachbedarf in Bitburg zentralisieren. Baubeginn für das Millionenprojekt soll noch in diesem Herbst sein.