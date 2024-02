Blutspende im Eifelkreis Wie man in einer Stunde bis zu drei Menschenleben retten kann

Blutkonserven werden vor allem für die Versorgung von Patienten in Krankenhäusern verwendet. Wenn jemand spendet, kann ihr oder sein Blut in Krankenhäusern in ganz Deutschland verwendet werden. Spenden sind essenziell, damit eine Therapie erfolgreich ist. Es gibt etliche Fälle, bei denen Blutpräparate verwendet werden, beispielsweise bei einer Operation am Herzen oder bei Frauen, die bei einer Geburt hohen Blutverlust erlitten haben. „Es wird geschätzt, dass 80 Prozent der Bevölkerung in Deutschland einmal im Leben auf eine Blutkonserve angewiesen sind“, sagt Carmen Badem, „dennoch spenden deutschlandweit nur ungefähr drei Prozent.“