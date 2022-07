Fest : Ein Sommerfest für alle Sinne: Was bei der Braderie in Bitburg los war

Ein Sommerfest für alle Sinne: Was bei der Braderie in Bitburg los war

Bitburg Am Samstag stand die Kreisstadt ganz im Zeichen der Braderie 2022. Mehr als 50 Händler sorgten für einen großen Open-Air-Flohmarkt.

(rh) Bei sommerlicher Laune kamen viele Bummler, Touristen und Schnäppchenjäger in die Stadt. Die Geschäfte vom Rathaus bis in die für den Verkehr gesperrte Trierer Straße hatten von 10 bis 18 Uhr geöffnet. An den Getränke- und Essensständen herrschte Hochbetrieb. Ein buntes Programm mit Musik, Tanz und Kinder-Unterhaltung rundete das Programm ab. Viel Beachtung fand auch die tolle Ausstellung von Oldtimern in der Trierer Straße. Organisiert war die Veranstaltung vom Arbeitskreis Innenstadt des Bitburger Gewerbevereins. Foto: Rudolf Höser