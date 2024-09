An der Kreisverwaltung Wichtiger Kreisel in Bitburg mehrere Wochen dicht: So wird umgeleitet

Die Sauerstraße gilt auch in die entgegengesetzte Richtung als Umleitung. Das wird notwendig, weil die Echternacher Straße ab der Einmündung der Heinrichstraße (also direkt vor dem Kreisel) gesperrt wird. Wer aus der Echternacher Straße in die Saarstraße will, nutzt also die Heinrichstraße. Einen größeren Umweg müssen Verkehrsteilnehmer nutzen, die in die Trierer Straße wollen. Für sie geht es über die Heinrichstraße in die Brodenheckstraße und von dort in die Neuerburger Straße.