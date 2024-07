Plötzlich Wirt Wie ein Ehepaar aus Hessen zum eigenen Gastrobetrieb in Bitburg kam

Bitburg · Kurz vor der Corona-Pandemie haben Monika und Jens Peschel in der Innenstadt die Bar Katharina eröffnet – als absolute Quereinsteiger. Wie es dazu kam, wie sie es trotz Pandemie geschafft haben und was sie an den Bitburgern besonders loben.

26.07.2024 , 07:02 Uhr

Monika und Jens Peschel haben 2019 die Bar Katharina eröffnet. Foto: TV/Frank Auffenberg

Von Frank Auffenberg Redaktion Eifel