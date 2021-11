Verkehr : „Eins mit Sternchen“ oder „Setzen, Sechs“? So sicher sind die Schulwege in Bitburg

Foto: Trierischer Volksfreund/Veronika Königer 11 Bilder Die Schulwege in Bitburg

Bitburg Die Zeit der dunklen Morgenstunden und des dichten Nebels ist wieder angebrochen. Das trifft besonders die Schüler, die trotzdem pünktlich hinter ihren Pulten sitzen müssen. Gelangen sie denn auch sicher dorthin? Der TV hat nachgefragt und einige Laufwege selbst getestet – mit überraschendem Ergebnis.

Dienstagmorgen, zehn vor acht. Dunkelheit und Nebel hängen noch zwischen den Häusern. Träge schiebt sich eine Schlange Autos durch die Prümer Straße. Doch halt – vor dem Schulzentrum St. Matthias sticht eine auffällige Farbe aus dem herbstlichen Grau hervor: Die neongelben Warnwesten zweier Schülerlotsen, die sich auf dem Zebrastreifen vor der Schule den Autofahrern entgegenstellen.

Die engagierten Schüler sind ein Rädchen in der Maschinerie, die den Schulweg zum Schulzentrum Sankt Matthias sicher macht. Denn wer nicht direkt mit dem Bus dorthin fährt, sondern den Weg vom Omnibusbahnhof läuft, wird schnell merken: An allen größeren Straßenübergängen gibt es Zebrastreifen, der Großteil des Weges führt durch ein ruhiges Wohngebiet. Wer seine Schritte vom Omnibusbahnhof in die andere Richtung zum St.-Willibrord-Gymnasium lenkt, dem fällt ebenfalls auf: Hier gibt es überall Ampeln oder Zebrastreifen.

Zwei Fallbeispiele, die belegen, was auch die Polizeistatistik bestätigen kann: Bitburgs Schulwege sind generell sicher. Wie Mike Thull, Leiter der Polizeiinspektion (PI) Bitburg, erklärt, werden Verkehrsunfälle in Zusammenhang mit Schulwegen statistisch gesondert ausgewiesen. Im Stadtgebiet Bitburg ist dieses Tabellenfeld allerdings leer: In den letzten beiden Schuljahren habe es keine Schulwegunfälle im Stadtgebiet gegeben, schreibt Thull. Zur Einordnung: Im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Trier, zu dem auch die PI Bitburg gehört, gab es im Jahr 2020 vier Schulwegunfälle mit verunglückten Kindern, 2019 zwölf.

Info Sicherheit auch bei schlechter Sicht Wie können Schülerinnen und Schüler bei schlechtem Wetter und damit verbundener schlechter Sicht im Straßenverkehr sicherer sein? Die PI Bitburg empfiehlt, dass Kinder und Jugendliche vor allem in der „dunklen Jahreszeit“ helle und reflektierende Kleidung tragen, auch Schulranzen mit Reflektoren tragen zu einer besseren Sichtbarkeit bei. Bunte Mützen und Jacken können ebenfalls dabei helfen, dass Kinder besser gesehen werden.

Die Schulwegsicherheit ist auch auf dem Weg zur Otto-Hahn-Realschule plus zu erkennen – mit einer Einschränkung. Laufen Schüler vom ZOB Richtung Realschule, kommen sie am Kreisel, wo der Talweg rechts hinunter zur Schule führt, an ein Problem. Dort gibt es zwar in der Mitte der Straße eine kleine Insel für Fußgänger, allerdings keinen Zebrastreifen – der befindet sich nämlich auf der anderen Seite des Kreisverkehrs, und auch dorthin gelangt man nur über eine weitere Straße ohne Zebrastreifen.

Diese Stelle fällt nicht nur dem aufmerksamen Schulweg-Läufer auf, sondern auch der Mutter eines Schülers an der Otto-Hahn-Realschule. „Ich finde, der Weg ist dort oben wirklich gefährlich“, meint sie. Zum einen wegen des fehlenden Übergangs, zum anderen, weil es dort keine Schülerlotsen gebe – unter den Realschülern finden sich ihr zufolge nämlich keine Freiwilligen. Ansonsten herrschten aber eigentlich keine Probleme mit dem Weg, auch bei Glätte im Winter nicht. „Da muss ich wirklich die Anwohner loben, die halten die Wege immer sehr gut begehbar“, sagt sie.

Eine Gefahr, die weder Zebrastreifen noch Ampeln beseitigen können, lauert jedoch auf allen Schulwegen: Eltern-Taxis, also Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen und so teilweise für unübersichtliche Verkehrssituationen vor den Schulen sorgen. Auch an der Realschule sei das vor allem mittags ein Problem, berichtet die Mutter. Das liege wohl zum einen an den nicht optimalen Busverbindungen in der Eifel, zum anderen an der Pandemie: „Früher haben Eltern Fahrgemeinschaften gebildet, aber seit Corona fährt jeder eher einzeln, deshalb sind es mehr Eltern-Taxis geworden“, meint sie.

Ein Abstecher am Freitag um 13 Uhr zeigt: In der Otto-Hahn-Straße und dem Talweg ist tatsächlich einiges los. Auf dem Parkplatz des Cascade-Bads und an den Straßenrändern warten Eltern in ihren Autos auf die Kinder teils in zweiter Reihe. Die Realschule ist da allerdings nur ein Beispiel, auch vor dem St. Willibrord-Gymnasium geht der Verkehr wegen der vielen Autos mit Eltern und Schülern nur stockend voran. Im Umfeld der Grundschule Nord sind Eltern-Taxis ebenfalls ein bekanntes Problem.