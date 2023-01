Wirtschaft : Von Schwimmbad bis Stadthalle: Wie viele Besucher haben die städtischen Einrichtungen in Bitburg?

Die Corona-Auflagen belasten nicht mehr den Betrieb des Cascade-Bades. Wegen der Corona-Abstandsregeln wurde zum Bespiel 2020 ein Überholverbot im Becken eingeführt. Foto: Marius Kretschmer

Bitburg In Bitburg blickt man zufrieden auf das Jahr 2022. Nach den ersten zwei Jahren in der Pandemie ist eine deutliche Normalisierung der Besucherzahlen zu bemerken.

Drei sogenannte Regiebetriebe und zwei große Veranstaltungen werden von der Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft Bitburg (BVB) der Stadt Bitburg betreut, besonders in den ersten zwei Corona-Jahren ächzten die städtischen Unternehmen unter der Last der Pandemie-Beschränkungen. Veranstaltungen fielen gleich mehrere Jahre hintereinander immer wieder aus und auch in der Eishalle und im Schwimmbad und in der Stadthalle lief nichts wie in normalen Zeiten. Doch wie sieht es nun nach drei Jahren aus?

„Wir haben den Eindruck, dass in 2022 die Corona-Krise den Geschäftsverlauf nicht mehr so stark wie in den Vorjahren beeinflusst hat“, sagte Elfriede Grewe zur Vorstellung der Ergebnisse im Stadtrat. Besonders die Entwicklungen des Schwimmbads Cascade und der Eissporthalle stimmt sie zuversichtlich. Im Jahr 2022 konnte das Freizeitbad den Betrieb weitestgehend wieder unter normalen Bedingungen aufnehmen. „Bis November war das Geschäft in der Eissporthalle und auch im Cascade gut“, erklärte Grewe den Ratsmitgliedern.

Info Das operative Ergebnis der städischen Betriebe Die operativen Betriebsergebnisse: Cascade: -750.000 Euro; Bitburger Stadthalle: -299.904 Euro; Eissporthalle Bitburg: -137.697 Euro Bewirtschaftung Beda-Markt: -20.104 Euro; Bewirtschaftung Europäisches Folklore-Festival: -39.969 Euro. Das operative Ergebnis ist ein Teil des Gesamtergebnisses eines Unternehmens. Ermittelt es durch die Gegenüberstellung der Umsatzerlöse und der Kosten.

„Beim Cascade haben wir im November 90 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 erreicht, in der Eissporthalle liegen wir sogar drüber“, sagte Grewe. Im Schwimmbad sei der Zuspruch im Dezember allerdings wieder etwas zurückgegangen. Das könne etwas mit den nun tiefer gesetzten Wassertemperaturen zu tun haben, es gebe so viele andere Umstände, dass man dazu noch keine Wertung abgeben wolle.

Cascade Bitburg: 82.000 Besucher im Jahr 2022

Wegen der hohen Nachfrage sei im Bäderbetrieb derzeit noch immer ein zweiter Vereins- und Gruppentag eingerichtet, teilt die BVB Bitburg zum Beispiel mit. Die Nachfrage für Schwimmkurse sei zudem enorm. Außerdem werde versucht, den Anfragen von Vereinen, die keine Schwimmmöglichkeit mehr haben (DLRG Oberweis, DLRG Wittlich), gerecht zu werden. Auch zeitweilige Sperrungen von Schwimmbahnen seien deshalb immer wieder notwendig. Insgesamt wurde das Cascade-Bad im Jahr 2022 von rund 82.000 Schwimm- und Saunabegeisterten besucht – in „normalen“ Jahren sind es über 200.000. Für 2023 wird wieder mit maximal 200.000 Besuchern gerechnet.

Die BVB-Geschäftsführerin geht davon aus, dass im Jahr 2023 die 50.000er-Marke in der Eissporthalle wieder erreicht oder sogar überschreiten könnte. Damit wäre schon in diesem Frühjahr wieder der Stand von vor Corona-Zeiten erreicht.

15.500 Besucher auf 81 städtischen Veranstaltungen

Und auch der Betrieb der Bitburger Stadthalle schwenkte im Jahr 2022 wieder in ruhigere Fahrwasser ein. Bis Ende des Jahres haben circa 15.500 Besucher 81 Veranstaltungen verfolgt: 22 kulturelle Veranstaltungen, 38 Tagungen und 21 Veranstaltungen aus dem gesellschaftlichen Bereich wie zum Beispiel Messen, Hochzeiten und Ähnliches. Für das Jahr 2023 sind aktuell schon etwa 100 Termine geplant. Hinzu kommen die von der BVB ausgerichteten Traditionstermine: Beda-Markt und Europäisches Folklore-Festival sollen wieder in ihrer gewohnten Form angeboten werden. Im Jahr 2022 wurden sie in etwas kleinerem Format veranstaltet.