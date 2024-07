Talk-Reihe „Einblicke regional“ „Der Junge ist verrückt!“ – Winzer Roman Niewodniczanski zu Gast bei Herbert Fandel (Fotos)

Woran erkennt man einen guten Wein? „Daran, dass die Flasche schnell leer ist“, lautet die ebenso einfache wie einleuchtende Antwort von Roman Niewodniczanski. Und mit guten Weinen kennt sich der Inhaber des Weinguts Van Volxem in Wiltingen an der Saar aus. Erst im vergangenen Jahr wurde er vom Magazin „Der Feinschmecker“ zum „Winzer des Jahres“ gekürt. In der Talk-Reihe „Einblicke regional“ gewährte er am Sonntag in Bitburg Einblicke in sein Leben und seine Arbeit.