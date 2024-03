Herzlichen Glückwunsch Elfi! Wirtin der Bitburger Kultkneipe „Bei Elfi“ wird „40 plus 40“ Jahre

Weiberdonnerstag: Nach dem Rathaussturm in Bitburg gab es noch eine Afterparty im Ratssaal. Doch auch die ging irgendwann zu Ende und so suchten einige Leute nach und nach einen neuen Ort zum Feiern und Trinken. Rasch füllte sich daher die Kneipe „Bei Elfi“ in der Mötscher Straße.