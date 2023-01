Die neue Mehrwegpflicht : Bitburg: Wo bekommt man schon Essen und Getränke in Mehrweg-Verpackungen, und wer kontrolliert das neue Gesetz?

Bei der Prümtaler Mühlenbäckerei nutzen die Mitarbeiter dieses kleine Kännchen, um den Kaffee in mitgebrachte Becher umzufüllen. Foto: Andreas Conrad

Bitburg Kaffee im Einwegbecher, Döner in Alufolie und Essensboxen aus Styropor: Wenn es nach dem Gesetzgeber geht, sollen solche Einwegverpackungen aus unserem Alltag verschwinden. Doch wer hält sich in Bitburg an die neue Mehrwegpflicht?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Conrad

Mittagspause. Der Magen knurrt. Ab zum Imbiss. Keine Zeit verlieren, also am besten was zum Mitnehmen. In Bitburg findet man eine große Auswahl: Mittagstisch beim Metzger, Döner, Burger und mehr. Seit dem 1. Januar haben Kunden ein Anrecht darauf, ihre Speisen und Getränke in einer Mehrwegverpackung zu bekommen. Also rein theoretisch. Denn in der Praxis ist das wegen vieler Ausnahmeregelungen etwas komplizierter. Wo bekommt man das Mittagessen in einer umweltschonenden Mehrwegverpackung?

Essen zum Mitnehmen in der Mittagspause

Beim Bitburger Döner gibt es Burritos, Pizza, Burger und natürlich Döner. Der wird im Normalfall in Alufolie verpackt. Gibt es eine Mehrwegalternative? Die Betreiber der Dönerbude bieten keine Mehrwegverpackung an. Müssen sie auch nicht! Denn für sie und viele andere Imbisse gilt eine Ausnahmeregelung: Kleine Betriebe mit einer Verkaufsfläche bis zu 80 Quadratmetern beziehungsweise fünf oder weniger Beschäftigten müssen keine Mehrwegverpackungen anbieten (siehe Infobox). Wer selbst ein Behältnis mitbringt, kann sich sein Essen beim Bitburger Döner aber darin verpacken lassen.

Info Die neue Mehrwegpflicht Laut Bundesministerium gelten seit Januar folgende gesetzliche Regelungen: ▶ Restaurants, Bistros und Cafés, die Essen für unterwegs verkaufen, sind ab 2023 verpflichtet, ihre Produkte sowohl in Einweg- als auch in Mehrwegverpackungen anzubieten. Die Mehrwegvariante darf nicht teurer sein als das Produkt in der Einwegverpackung. Es ist erlaubt, die Mehrwegverpackung nur gegen ein Pfand auszugeben, das bei der Rückgabe dann wieder ausgezahlt wird. ▶ Die neue Mehrwegangebotspflicht bezieht sich auf Lebensmittelverpackungen aus Einwegkunststoff sowie Einwegbecher, unabhängig von deren Material. ▶ Von der Pflicht ausgenommen sind kleinere Geschäfte wie Imbisse, Spätkauf-Läden und Kioske, in denen insgesamt fünf Beschäftigte oder weniger arbeiten und die eine Ladenfläche von nicht mehr als 80 Quadratmetern haben. Diese Betriebe müssen jedoch ihren Kundinnen und Kunden ermöglichen, deren eigene, mitgebrachte Mehrwegbehältnisse befüllen zu lassen.

Gleiches Bild beim Asiaten gegenüber: Im Restaurant Asia Haus Hoàg Thu werden nur die bekannten Boxen aus Plastik angeboten. Gedanken, auch Mehrwegverpackungen anzubieten, habe man sich bisher keine gemacht. Mitgebrachte Dosen oder Schüsseln befüllen die Mitarbeiter aber gerne mit den gewünschten Gerichten.

Hygienevorschriften verkomplizieren den Einsatz in Metzgereien

Die Metzgerei Schares hat Mehrwegverpackungen angeschafft. Mit ihren beiden Filialen in Trier und Bitburg und insgesamt mehr als fünf Angestellten sind sie dazu verpflichtet. Mit Stolz präsentieren die Mitarbeiter auf Nachfrage die neuen Behälter. Zehn Euro Pfand muss man dafür zahlen. Beim nächsten Besuch kann man dann einen frischen mitnehmen oder den Pfandbetrag zurückbekommen.

Die Metzgerei Schares hat die neuen Mehrwegverpackungen angeschafft. Foto: Andreas Conrad

In der Metzgerei Ewen in der Hauptstraße direkt am Rathausplatz hingegen werden nur Einwegverpackungen angeboten. Aber kann man eine Mehrwegverpackung selbst mitbringen und befüllen lassen? Aus Hygienegründen sei das beim Mittagstisch nicht möglich, sagt eine Mitarbeiterin. Da sie die Packung in die Hand nehmen müsste, ließe es sich nicht mit den Vorschriften in der Fleischverarbeitung vereinbaren. Wer nur Wurst kaufen möchte, kann seine eigene Verpackung aber einfach auf den Tresen stellen und dort befüllen lassen.

Gibt es Mehrwegverpackungen bei McDonald’s?

Der Fast-Food-Gigant McDonald’s ist seit Beginn des Jahres dazu verpflichtet, auch Mehrwegverpackungen anzubieten – allerdings nur für Getränke. Denn die Mehrwegpflicht betrifft nur Plastikverpackungen. Die Papierumhüllungen der Burger fallen nicht unter das neue Gesetz. Das Angebot werde sehr gut angenommen, erfahren wir bei unserem Besuch in der Filiale in Bitburg. Sogar so gut, dass bei unserem Besuch nur noch Mehrwegverpackungen für Kaffee verfügbar sind. Es seien aber bereits neue Mehrwegbecher nachbestellt, versichert ein Mitarbeiter.

Wo gibt es Kaffee-to-go im Mehrwegbecher?

Und was ist mit Kaffee? Bei Tchibo oder der Biebelhausener Mühle bekommt man für einen kleinen Pfandbetrag einen Mehrwegbecher für das Heißgetränk. Die Prümtaler Mühlenbäckerei hat keine Mehrwegbecher im Angebot, befüllt aber gerne mitgebrachte Kaffeebecher. Damit dabei die Hygienestandards nicht verletzt werden, nutzen die Mitarbeiter ein kleines Kännchen, um den Kaffee umzufüllen. „Die Lohners“ bieten sogar einen zu 100 Prozent klimaneutral produzierten Mehrwegbecher zum Kauf an.

Durch die neue Mehrwegpflicht soll der anfallende Müll verringert werden. Foto: dpa-tmn/Robert Günther

Wer kontrolliert die Einhaltung der Mehrwegpflicht?

Doch wer kontrolliert die Einhaltung der Mehrwegpflicht überhaupt? Waltraud Weber von der Kreisverwaltung klärt uns auf. Der Kreis ist als Untere Abfallbehörde zuständig, man habe bisher aber keine Kontrollen durchgeführt. Der Eifelkreis werde dann tätig, wenn Verstöße bekannt würden.