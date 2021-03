Die Stadt Bitburg hat am 10. März die Aktion „Flagge zeigen für Tibet“ und an diesem Tag die tibetische Flagge vor dem Rathaus gehisst. Foto: Stadtverwaltung Bitburg/M. Theis

Bitburg (red) Aus Solidarität mit dem gewaltlosen Widerstand der Tibeter ruft die Tibet-Initiative Deutschland die deutschen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landrätinnen und Landräte auf, die Flagge des Staats zum Jahrestag des Tibetischen Volksaufstands von 1959 zu hissen.

