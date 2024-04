Treffpunkt für Jugendliche Der Container am Bitburger ZOB steht – und ist bereits sehr beliebt

Bitburg · Als der Kiosk am Zentralen Omnibusbahnhof abgerissen wurde, stand bereits fest, dass ein neuer Sammelort für Jugendliche her muss. Schnell wurde ein Container hingesetzt, in dem Jugendsozialarbeiter Holger Stodulka nun regelmäßig seine Sprechstunden hat.

Der Container am ZOB in Bitburg soll als Jugendtreff und Sprechstunde fungieren. Foto: Annika Schulz