Corona-Pandemie : „Nur strahlende Gesichter“: Impfstart in Bitburger Praxis

Bitburg Nun steigen die Praxen in den Kampf gegen Corona ein. Die Bitburger Ärztin Heidi Weber hat mit ihrem Team am Mittwoch 81 Menschen gegen das Virus geimpft.

(de) Sie ist absolut zufrieden. „Das lief super“, sagt die Bitburger Ärztin Heidi Weber. Sie hat sich seit Anfang 2021 als eine von vier Praxen in Rheinland-Pfalz an einem Modellversuch des Landes beteiligt, wo Erfahrungswerte gesammelt wurden, wie die Praxen beim Impfen beteiligt werden können. Der Test lief gut (der TV berichtete) und nun klappte es auch im Ernstfall. 81 Menschen haben Weber und ihr Team am Mittwoch binnen von fünf Stunden mit Biontech geimpft. „Jetzt noch die Dokumentationsarbeit, dann haben wir es geschafft“, sagt Weber am frühen Nachmittag. Ihre Patienten hätten alle gestrahlt. „Die waren glücklich, endlich dran zu kommen.“