Oldtimer-Festival in Bitburg : Wenn Lady Corvette mit dem frechen Youngtimer schmust

Oldtimer-Festival in Bitburg

Der Oldtimer-Boom bei den Autofreunden hält unvermindert an. Wer selbst kein Fahrzeug, das mit mindestens 20 Jahren „auf den Rädern“ als Youngtimer oder nach 30 Jahren mit „H“-Kennzeichen als Oldtimer gilt, besitzt, der lässt sich vom blitzenden Garagengold inspirieren. Das ist auch beim Bitburger Autofestival und der 14. Auflage der „Bitburg Classic“ der Fall.

Schon am frühen Samstagmorgen drängten sich die stolzen Oldie-Besitzer wie an der Perlenschnur aufgereiht auf das große Ausstellungsgelände hinter dem Autohaus Schaal. Fachmännisch begrüßt und willkommen geheißen durften sie sich an einem betagten VW Käfer und einem wunderbaren silbergrauen Porsche 356, beide beatmet von einem Vierzylinder-Boxermotor, im Schritttempo auf das Festgelände „vortasten“. Jeder Neuankömmling wurde von den zahlreichen Kiebitzen, die sich schon zu früher Morgenstunde eingefunden hatten, mit viel Interesse und Fachwissen begutachtet.