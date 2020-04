Freizeit : Gute Chancen für Bitburger Autokino

Info

In Daun ist man schon einen Schritt weiter. Auf dem Sportplatzgelände im Stadtteil Rengen sollen Freitag und Samstag (22./23. Mai) je zwei Filme gezeigt werden, um 19.30 und 22.30 Uhr. Am Sonntag, 24. Mai, stehen ein ökumenischer Gottesdienst (12 Uhr) und am Nachmittag die Vorführung für Kinder (15 Uhr) auf dem Programm.

Damit der Zuschauer den Film auch hören kann, braucht es eine Genehmigung von der Bundesnetzagentur. Sie gibt die Erlaubnis dafür, dass die Tonspur der Filme über eine bestimmte UKW-Frequenz an die Autoradios gesendet werden kann. Das Dauner Autokino ist eine Benefizveranstaltung. Der mögliche Erlös geht laut Stadtbürgermeister an eine soziale Einrichtung.

In Echternach hat das „Ciné Sura Echternach“ schon Erfahrung mit dem Event Autokino. Dort gibt es solche Angebote schon seit elf Jahren – wie immer an Pfingsten, wie vom Betreiber auf TV-Anfrage zu erfahren ist. Auch für Pfingsten 2020 sei man in der Planungsphase. Jetzt warte man allerdings noch auf die Genehmigung durch die Behörden.