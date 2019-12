Bitburger Bauausschuss unterstützt Pläne in Mötsch : Zustimmung für den Lückenschluss in der Flurstraße

BITBURG Weil in Mötsch keine Baugrundstücke mehr verfügbar sind, möchte der Stadtteil neues Bauland erschließen. Im Bauausschuss stößt dieses Vorhaben auf Zustimmung.

Am südwestlichen Ende der Mötscher Flurstraße stehen Häuser und am nordöstlichen Ende auch. Nur in der Mitte nicht. Genau das würde der Bitburger Stadtteil gerne ändern und beantragt deshalb die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens. „Wir hätten hier mit Hilfe eines beschleunigten Verfahrens die Möglichkeit, ein gutes Dutzend Baugrundstücke zu erschließen“, sagt Heiko Jakobs, Ortsvorsteher in Mötsch und zudem Mitglied des Bauausschusses der Stadt Bitburg, der sich nun mit diesem Antrag befasst.