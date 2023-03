Ausstellung in der Eifel Gemischte Gefühle – So war der Bitburger Beda-Markt am Sonntag (Fotos)

Es tröpfelt. Sowohl vom Himmel als auch, was die Besucher angeht. Der Beda-Markt läuft am Sonntag schleppend an. Beim Oldtimertreffen am Rathaus sieht das nicht anders aus. „Das ist traurig“, findet Walter Scheffels, der mit seinem Audi 60 L, Baujahr 1968, aus Schönecken gekommen ist. Extra früh, damit er noch einen Platz bekommt. Nicht nur, dass bloß fünf Wagen da sind, er kritisiert auch die schlechte Beschilderung. Stefan Gierden stimmt in die Kritik ein. Er hat seinen Mercedes 190 von 1962 aus Oberkail nach Bitburg gefahren. Von der Ankündigung, dass Platz für 40 Teilnehmer sei, habe er sich mehr versprochen. „Dürftig“ lautet sein Urteil.