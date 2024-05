Zum Frühstück ins Bierhaus Das Bitburger Bierhaus feiert Neueröffnung mit Livemusik

Bitburg · Neustart in der Gastroszene: Die neuen Betreiber des Bierhauses machen dem Rätselraten ein Ende. Sie sind keine Unbekannten in Bitburgs Gastrofamilie. Die Brüder laden zu ihrer Einweihungsparty in die Location an dem zentralen Platz in der Innenstadt ein.

23.05.2024 , 05:36 Uhr

Die Brüder Ibrahim (l.) und Amin Suheiman sind die neuen Betreiber des Bitburger Bierhauses. Auf dem Bild sind sie in ihrem Tasty Café, das sie vor zweieinhalb Jahren ebenfalls in Bitburg eröffnet haben. Foto: TV/Sybille Schönhofen