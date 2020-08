Umwelt : Bitburger Biogas-Aufbereitungsanlage auf Flugplatz in Betrieb genommen

Bitburg Vor sechs Jahren wurde das Projekt ins Leben gerufen, nun ist die neue Biogas-Aufbereitungsanlage auf dem Flugplatz in Bitburg in Betrieb gegangen. Ihre Vorteile: Sie ist umweltfreundlich und nutzt Rohenergie aus der Region.

Höfken: Ich bin überzeugt, dass die Region als Pilot-Projekt fungieren wird, um auch andere Nutzungen entsprechend zukunftsfähig auszurichten, also solche Sammelstellen auch zu machen. Wir haben Biogas-Erzeugung zum Beispiel auch in den Kläranlagen, wir könnten aus Biomüll weiter diese Gasnutzung betreiben. Ich denke, es ist ein sinnvoller Baustein, der die Möglichkeit hat, in der Wärmenutzung angewendet zu werden, in der Nutzung beispielsweise für den Schwerlastverkehr oder in der Wasserstofferzeugung.

Doch wie funktioniert die Anlage? Ganz am Anfang stehen Rohstoffe, aus denen Bio-Erdgas hergestellt wird. Der erste Schritt der Aufbereitung erfolgt auf den sieben Biogasanlagen in der Eifel, die ihre Energie einspeisen. Sie wurden zum Teil nachgerüstet, um den strengen Regelungen hinsichtlich Gewässerschutz, Anlagensicherheit und Luftreinhaltung gerecht zu werden und eine sichere Vernetzung an das neue System zu gewährleisten. Aus landwirtschaftlichen Reststoffen wie Gülle oder Futterresten produzieren die Landwirte Rohbiogas. Das besteht zu ungefähr 53 Prozent aus Methan und zu 46 Prozent aus Kohlendioxid. Weitere Stoffe wie Sauerstoff, Schwefelwasserstoff und Stickstoff können ebenfalls enthalten sein.

Aktivkohlefilter verhindern, dass diese Inhaltsstoffe mitgespült werden. Die Höfe schleusen das Rohbiogas gekühlt in das 47 Kilometer lange Rohbiogasnetz ein, in dem es auf kurzem Weg in die zentrale Aufbereitungsanlage nach Bitburg transportiert wird.