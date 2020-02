Wirtschaft : Brauerei beginnt mit dem Abriss des alten Schornsteins

Bitburg Ein Mini-Bagger wurde am Mittwochnachmittag auf den alten Schornstein der Bitburger-Brauerei aufgesetzt. Bis März wird sich das Gerät langsam bis zur Basis runterfressen und damit Stück für Stück das alte Bauwerk niederlegen.

Satte 90-Meter ragt der alte Schornstein der Bitburger Brauerei in den Eifelhimmel – mächtig, doch sein sehr trockener Industriecharakter reichte nie aus, um die Skyline von Bitburg nachhaltig zu prägen. So wird der 1974 gebaute Turm wohl nur wenigen fehlen, wenn er in den kommenden Wochen nach und nach von einem Abriss-Mini-Bagger abgetragen wird.