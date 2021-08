Beruf : Bitburger Brauerei begrüßt 19 neue Azubis

Bitburg (red) Die Bitburger Brauerei hat insgesamt 19 neue Azubis. Es sind Theresa Braun, Janin Diring, Maurice Lenz, Veron Pandozzi, Leon-Matteo Sonnen, Maximilian Gerten, Stefan Hauch, Franziskus von Bierbrauer, Luca Grethen, Matthias Krieger, Niklas Becker, Samuel Mutsch, Vincent Heckel, David Eirich, Jonathan Brinker, Alexander Jacobson, Philipp Koegel, Lukas Jutz und Luca Schlax.

Damit hält das Familienunternehmen die Aus­bildungs­quote auf dem konstant hohen Niveau der Vorjahre und stellt sich der bundesweiten Entwicklung entgegen: Insgesamt ging in Deutschland das Ausbildungsstellen­angebot um zwölf Prozent zurück, und die Bewerberquote verringerte sich um 18 Prozent, teilt die Bitburger Braugruppe mit. Dr. Stefan Schmitz, Geschäftsführer Personal und Recht der Bitburger Braugruppe, sagt: „Besonders jetzt, wo die gesamte Wirtschaft maßgeblich unter der Corona-Krise leidet, sehen wir es als wichtiges Signal, auch weiterhin in junge Menschen und damit auch in die Zukunft unseres Unternehmens zu investieren.“