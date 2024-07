Lieblingsorte in Bitburg Tourismusfachfrau Uschi Hallet: Zwischen Menschen, Bier und römischem Erbe

(Lha) Uschi Hallet wurde in Bitburg geboren und ist bisher ihr ganzes Leben in der Eifelstadt beheimatet. In ihrem Job als stellvertretende Geschäftsführerin der Tourist-Information Bitburger Land kommt Hallet ständig mit den Besonderheiten Bitburgs in Berührung. Doch wie sieht es bei der Tourismusfachfrau privat aus? Was schätzt sie besonders an Bitburg, was fehlt ihr und wo sieht sie die Bierstadt in einigen Jahren?