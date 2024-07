Lieblingsorte in Bitburg Künstlerin Silke Aurora über ihr Leben in Bitburg

Silke Aurora ist Künstlerin und zog vor zehn Jahren für die Liebe nach Bitburg. Sich selbst bezeichnet sie als „Wahlbitburgerin“. Mit Projekten wie „Pimp it up“, bei dem sie zusammen mit 41 Jugendlichen im August 2021 das Parkhaus Annenhof verschönerte, zog sie viel Aufmerksamkeit auf sich. Wir wollen wissen: Was hält sie heute noch in der Eifelstadt? Was gefällt ihr hier, was könnte sich verbessern und was erhofft sie sich für Bitburgs Zukunft?