Saison endet bald Bitburger Eissporthalle bekommt neue Eismaschine

Die Saison in der Eissporthalle endet am 8. April. Dann findet auch ab 18 Uhr die Abtaufete in der Eissporthalle statt. Die Betreiber weisen darauf hin, dass die Besucher ihre Schlüssel für die Saisonschließfächer bis dahin abgegeben haben müssen. Es können keine Schließfächer reserviert werden. Am ersten Tag der neuen Saison diese neu vergeben.