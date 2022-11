Heimat : Rätselbild Nr. 6 aus dem Archiv Matthias Heinz

Gut gelaunte Männer in Anzügen und Dreiherreihe. Wohin ihre Prozession wohl führt? Foto: TV/Matthias Heinz

Bitburg Matthias Heinz hat 25 Jahre lang beinahe jedes Ereignis in und um Bitburg mit der Kamera festgehalten. Leider ohne Angaben zum Motiv zu hinterlassen. Deshalb fragen wir: Wer erinnert sich?

In einer losen Folge veröffentlichen wir in den kommenden Wochen Bilder aus dem Archiv von Matthias Heinz. Wir fragen: Wo und bei welcher Gelegenheit sind die Aufnahmen entstanden? Welches Ereignis zeigen sie? Wenn Sie sich erinnern, schreiben Sie uns an eifel@volksfreund.de, Stichwort: Matthias Heinz