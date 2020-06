Nächste Folge der Corona-Pandemie im Veranstaltungskalender : Bitburger Gäßestrepper-Fest, Auto-Festival und Ersatz-Beda-Markt abgesagt

Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg Jetzt steht fest: Auch am 1. September-Wochenende wird in Bitburg nicht gefeiert. Die Stadt sagt Gäßestrepperfest und Auto-Festival ab. Auch der Beda-Markt, der ersatzweise von März auf dieses Wochenende geschoben wurde, fällt 2020 damit komplett aus.

(de) Das Jahr 2020 wird als das Jahr der abgesagten Veranstaltungen in die Geschichtsbücher eingehen. Auch in Bitburg. Nachdem der Beda-Markt im März, dem Mai-Markt und dem Folklore-Festival, das am zweiten Juli-Wochenende über die Bühne gegangen wäre, streicht die Stadt in Absprache mit den verantwortlichen Veranstaltern auch das Festwochenende vom 5. und 6. September.

Normalerweise zieht am 1. September-Wochenende das Gäßestrepperfest mit der legendären Taufe, bei der verdiente Bürger zu echten Beberiger Mädchen und Jungen geweiht werden samt dem Auto-Festival auf Merlick, bei dem die Händler mit jede Menge Rahmenprogramm und Sonderangeboten locken, etliche Besucher in die Stadt. Und so kam die Idee auf, auf dieses Wochenende auch den Beda-Markt zu legen, der während des Lockdowns im März gestrichen wurde.

Klar wäre es ein völlig anderer Beda-Markt geworden. Von Beginn an war fraglich, ob eine Handwerker-Ausstellung und die Landwirtschaftsschau zu dem Zeitpunkt im Jahresverlauf überhaupt noch Sinn machen. Keins der Feste wird gefeiert. Auch der traditionelle verkaufsoffene Sonntag fällt am 6. September flach. „Auch für weitere Veranstaltungen im zweiten Halbjahr könnte es eng werden“, sagt Stadtpressesprecher Werner Krämer. Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei, wie auch das Beispiel aus dem Prümer Imbiss zeigt.

Den Grund, warum die Stadt nun auch die Feste am 1. September-Wochenende streicht, wird wie folgt erklärt: „Die derzeitige Lage und die wegen der Corona-Pandemie geltenden Beschränkungen und Hygieneregeln lassen es einfach nicht zu, ein solches Veranstaltungswochenende durchzuführen.“ Das Ganze sein zu lassen, haben die Verantwortlichen „mit größtem Bedauern, aber einvernehmlich“ entschieden. Dazu Bürgermeister Joachim Kandels: „Es trifft uns alle sehr, dass wir eine weitere Großveranstaltung für Bitburg absagen mussten. Nun müssen wir in der Region zusammenstehen und dafür sorgen, dass der heimische Handel und die heimische Wirtschaft insgesamt gestärkt werden.“ Kandels ruft die Bevölkerung dazu auf, verstärkt beim hiesigen Einzelhandel einzukaufen, auch mal einen netten Abend mit der Familie in einem Restaurant zu verbringen und Plattformen wie „BitburgSindWir“ im Internet zu nutzen. „So kann jeder einzelne dazu beitragen, dass Bitburg seine lebendige Innenstadt behält“, sagt Kandels.