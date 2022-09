Festwochenende : Bitburger Gäßestrepper taufen echt Beberiger Jungen und Mädcha

Eine Ehre, aber nicht immer ein Vergnügen: Heinz-Peter Fuchsen bei seiner Taufe. Foto: Ixfeld Alwin

Bitburg Zum 40. Mal haben die Bitburger verdiente Mitbürger auf ihre spezielle Art geehrt. In diesem Jahr waren es Heidi Eppers, Lars Messerich und Heinz-Peter Fuchsen.

Sehr fröhlich und sehr feucht ging es am Samstag auf einer Bühne am Bitburger Petersplatz zu. Sehr feucht wurde es vor allem für eine Frau und zwei Männer, die durch ihre Taufe zu echt Beberiger Jungen und Mädcha erklärt wurden. Heidi Eppers, Lars Messerich und Heinz-Peter Fuchsen hätten sich als Mitbürger um die Stadt verdient gemacht und seien deshalb würdig, aufgenommen zu werden. So hatten es die Pater der Beberiger Gäßestrepper den vielen Schaulustigen erklärt.

Die erlebten am Gäßestrepper-Brunnen ein mittelalterlich anmutendes Spektakel. In einem kleinen Festumzug waren die drei Täuflinge, stilvoll in eine Kutsche sitzend, vom Heimatmuseum bis zum Petersplatz gebracht worden. Tatsächlich mit Pauken und Fanfaren durch die Gerolsteiner Stadtsoldaten begleitet, durften sie den Gästen am Straßenrand zuwinken.

Auf der Bühne hatten dann die Männer in den braunen Mönchskutten das Sagen. Die Sage von den Beberiger Jungen, die als Gäßen (Ziegen) verkleidet, den schwedischen Besatzern im Dreißigjährigen Krieg ein Schnippchen schlugen, diente als Rahmen für die Bedeutung der Taufe. Unter Anleitung von Oberpater Kalli Bosse wurde das Gebräu für die Taufe gemixt. Wasser aus den Flüssen Nims und Kyll und etliche Flaschen heimisches Bier wurden mit Bohnenkraut und Petersilie („Wir sind ja hier am Petersplatz!“) verrührt. Ein guter Schuss Batralzem – der Schnaps-Klassiker aus der Südeifel aus Wermut und Korn – durfte natürlich auch nicht fehlen.

Als ersten Täufling holten die Pater Lars Messerich auf die Bühne. Der Geschäftsmann und Vorsitzende des Gewerbevereins durfte sich dann zunächst eine Laudatio anhören, in der begründet wurde, warum er ausgewählt worden war. Wie bei einer echten Taufe musste er dann ein Bekenntnis zur Stadt ablegen, wobei auf die drei Fragen statt mit „Ja“ ein „Alt-Joho“ zu folgen hatte. In einen Pranger gefesselt musste er dann die eigentliche Taufe über sich ergehen lassen. Aus einer Kelle schüttete Kalli Bosse drei Mal das Taufgebräu über Kopf und Rücken von Messerich. Genau wie ihm erging es danach Heinz-Peter Fuchsen und Heidi Eppers. Allerdings war bei Eppers „leider“ noch so viel von der Taufbrühe übrig, dass Bosse ihr kurzerhand den Rest aus dem Bottich überschüttete.